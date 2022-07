München - Es ist eine schwierige Saison für Lewis Hamilton. Der Brite hat zum ersten Mal seit Jahren kein siegfähiges Auto und muss um jeden Platz kämpfen. Der Trend der vergangenen Rennen ist jedoch positiv. In den jüngsten drei Grands Prix wurde er jeweils Dritter und konnte die Lücke zu Teamkollege George Russell langsam verkleinern.

Dieser sorgte nach seinem Wechsel von Williams zu Mercedes für mehrere Ausrufezeichen, nachdem er in den ersten neun Rennen jeweils in die Top 5 gefahren war. Zum ersten Mal seit 2016, als Hamilton von Weltmeister Nico Rosberg geschlagen wurde, musste sich der siebenmalige Champion wieder richtig strecken, um seinen Teamkollegen zu schlagen.

Trotzdem ist der 37-Jährige über die Verpflichtung seines "Kronprinzen" sehr erfreut. Das machte er vor dem anstehenden Rennwochenende in Frankreich deutlich: "Ich sehe, dass er sehr viel Potenzial in sich hat, und er ist auch am richtigen Platz dafür. Ich denke, dass, egal ob ich hier bin oder nicht, er alle Qualitäten hat, dieses Team in Zukunft zum Erfolg zu führen."

George Russell: Der nächste britische Weltmeister?

"Es war also die richtige Entscheidung für das Team und ich hoffe, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, ihm bei seiner Weiterentwicklung zu helfen", so der Hamilton weiter.

Russell ersetzte zu dieser Saison Valtteri Bottas. Der Finne, der sich, trotz des Konkurrenzkampfes mit Hamilton, immer gut mit diesem verstand, verließ das Team in Richtung Alfa Romeo. Gerüchten zufolge soll sich Hamilton jedoch lange dafür eingesetzt haben, den 32-Jährigen im Team zu halten. Böse Zungen behaupten, weil er den Finnen einfacher besiegen könnte als Russell.

Über das Duell mit Russell hat Hamilton jedoch nur Gutes zu sagen: "Ich würde nicht sagen, dass es hart ist. Es ist eigentlich angenehm, da wir beide unglaublich gut miteinander arbeiten."

Und weiter: "George war super positiv und hat einen guten Einfluss auf die Arbeitsatmosphäre. Es ist also eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es ist auch toll, seine Erfolge zu sehen. Er macht einen super Job und hat schon viele Punkte für das Team gesammelt und verbessert sich stetig - das wird er noch eine ganze Zeit lang tun."

Kann Russell Hamilton hinter sich lassen?

Während sich die Karriere von Hamilton langsam dem Ende zuneigt, scheint die von Russell gerade erst Fahrt aufzunehmen. Es wäre ein gewaltiges Statement, wenn der 24-Jährige seinen Landsmann auch zum Ende der Saison hinter sich lassen kann. Der Saisonverlauf lässt auf ein spannendes Duell hoffen. Nach elf von 22 Rennen führt Russell im internen Ranking mit 128:109 Punkten.

Dieser ist sich der Herausforderung bewusst, glänzt aber mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen: "Als Fahrer will man natürlich immer vor allen anderen ins Ziel kommen, was auch den eigenen Teamkollegen einschließt. Ich wusste, welche Herausforderung mich gegen Lewis erwarten würde, und ich habe aus erster Hand einen Eindruck bekommen, wie großartig er wirklich ist. Besonders in den jüngsten paar Rennen haben wir gesehen, wie schnell Lewis ist."

