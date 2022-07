München - In Frankreich soll für Mick Schumacher der Punkte-Hattrick her. Nach den Plätzen acht in Großbritannien und sechs in Österreich geht es darum, den unverkennbaren Aufwärtstrend kurz vor der Sommerpause im August fortzusetzen. Aber das Unterfangen hat sich nach dem Qualifying deutlich verkompliziert.

Der 23-Jährige wird nur von Platz 17 ins zwölfte Rennen der Saison (So., ab 15 Uhr im Liveticker auf ran.de) gehen. Dabei profitiert Schumacher sogar von den Strafversetzungen seines Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen und von Ferrari-Pilot Carlos Sainz jr., die wegen des Austauschs wichtiger Komponenten ihrer Boliden von ganz hinten starten müssen.

In Q1 und Q2 zeigte der Däne aber, was mit dem Fahrzeug des US-Rennstalls auch in Le Castellet möglich ist. Denn er erreichte die Runde der besten zehn.

Schumachers beste Zeit wird von Rennkommissaren annulliert

Und die visierte auch Schumacher an. Doch bereits in der ersten Ausscheidungsphase wurde er auch von den Rennkommissaren ausgebremst. Weil er in seiner schnellsten Runde kurzzeitig mit allen vier Reifen die Streckenbegrenzung verlassen hatte, wurde die Zeit annulliert. Was ihn letztlich Q2 kostete.

Vom Team via Funk auf die Strafe hingewiesen, fragte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher ungläubig: "Wo? Kurve drei? Innen etwa?" Tatsächlich erscheint fraglich, ob er sich durch die eigenwillige Fahrspur einen wirklichen Vorteil verschafft hatte. An die Rechtskurve schließt eine langgezogene Linkskurve an, zudem räuberte er über die Curbs.

Fine margins for Mick Schumacher 👀



Schumacher: Schon in Freien Trainings so gefahren

Im "Sky"-Interview betonte Schumacher auf die Frage zu den Track Limits: "Wo ich dachte, dass es okay ist, war Kurve drei. Weil da ein Poller steht, und wenn man den nicht wegfährt, war meine Meinung, dass es okay ist. Weil so bin ich in den Freien Trainings gefahren. Und wir haben nie eine Verwarnung bekommen."

Dennoch versuchte sich der Formel-2-Champion des Jahres 2020 an einer Erklärung: "Vielleicht war es diesmal ein bisschen mehr. Und hat dann falschen Alarm ausgelöst." Auf jeden Fall sei es "sehr schade".

Schumacher sieht gute Überholmöglichkeiten

Denn ist der Weg in die Punkte natürlich deutlich länger. Sieben vor ihm gestartete Konkurrenten müsste Schumacher mindestens hinter sich lassen, um das eigene und das Teamkonto weiter zu füllen.

Dabei macht er sich vor seinem 33. Formel-1-Grand-Prix direkt Mut: "Überholen ist nicht unbedingt schwer hier. Mit DRS kann man eigentlich ganz gut vorbeifahren." Aber: "Reifenmanagement wird schwierig sein. Dann müssen wir hoffen, dass wir es richtig treffen mit der Strategie."

Schumacher mit augenzwinkerndem Post

Wie erfolgreiche Aufholjagden funktionieren, bewies Schumacher erst vor drei Wochen in Silverstone. Dort machte er im Vergleich zum Qualifying in einem teilweise turbulenten Rennen elf Plätze gut.

Vielleicht ist es auch dieses Wissen, dass ihn abends augenzwinkernd posten ließ: "Track Limits 1, me 0." Am Sonntag soll bei Schumacher dann nicht mehr die 0 stehen. Die Piloten in den Top 10 werden also mit einem heranrauschenden Boliden mit der Startnummer 47 rechnen müssen.

