Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat im Vorfeld des kanadischen Grand Prix in Montreal eher zurückhaltend auf die Aussage seines Teameigners Lawrence Stroll reagiert, der beide Aston-Martin-Fahrer am Sonntag auf dem Podium sehen will. "Okay, zwei Aston Martin unter den ersten Drei, das ist ein ziemlich sportliches Ziel", sagte der Spanier: "Aber wir werden alles versuchen, um Lawrence zufriedenzustellen."

Zumindest Alonso kennt sich in dieser Saison auf dem Siegerpodest bestens aus. Viermal belegte er Platz drei, in Monaco wurde er Zweiter. Ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Spanien reichte es zuletzt nur zum siebten Platz. "Ich hoffe, dass Barcelona ein Ausreißer war", sagte der Weltmeister von 2005 und 2006: "Montreal kann gut für uns werden, aber man kann im Vorfeld ja immer nur spekulieren."

In der Fahrerwertung ist Alonso nach sieben Rennen Dritter hinter dem Red-Bull-Duo Max Verstappen und Sergio Perez.