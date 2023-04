Sebastian Vettel genießt den Ruhestand.

Eine Rundreise durch Skandinavien unternahm er seit seinem Rücktritt aus der Formel 1. Rund 6.000 Kilometer legte er mit seiner Familie zurück. Die Rennen der Königsklasse verfolgt er als Edelfan vor dem Fernseher.

Und natürlich rücken mit mehr Freizeit die Umwelt- und Klimathemen, um die er sich während seiner Karriere bereits intensiv kümmerte, noch mehr in den Fokus. "Ich freue mich, dass ich jetzt viel mehr Zeit habe für das, was ich will. Zum Beispiel, um beim Thema Bienen und Blumenwiesen nachzulegen", sagte Vettel zuletzt bei einer Veranstaltung des Projekts "Bio Bienen Apfel", dessen Botschafter er ist.

In dem Rahmen engagiert er sich jetzt für eine digitale Blumenwiese. Dabei können können Umweltschützer echte Anteile einer Blumenwiese via Blockchain erwerben. Daheim betreibt er als privates Öko-Projekt "eine Blumenwiese in Herzform. Wenn es auf der Wiese summt und brummt, ist das schon toll", so Vettel.

Interessant dabei: Was hält Vettel von den in Deutschland umstrittenen Blockade-Aktionen der Klima-Aktivisten der "Letzten Generation"?

Vettel mit sehr viel Sympathie

"Ob es die richtige Aktion ist, sich irgendwo festzukleben, darüber kann man streiten. Ich kann aber diesen Menschen sehr viel Sympathie aussprechen, die sich entscheiden, persönlich ins Risiko zu gehen, die so weit gehen aus Verzweiflung", sagte Vettel RTL/ntv.

Vettel schränkte ein, dass es "nicht richtig" sei, "wenn Leute dann nicht zur Arbeit kommen oder vielleicht nicht ins Krankenhaus kommen, um ihre Therapie zu bekommen. Natürlich birgt das immer gewisse Risiken", so Vettel: "Aber es ist letzten Endes ein Schrei nach Hilfe, ich will nicht sagen, ein Akt der Verzweiflung, natürlich mit der Brechstange heranzugehen, um die Leute zu erreichen."