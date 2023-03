Köln (SID) - Weltmeister Max Verstappen ist in seinem Red Bull auch im dritten Saisonrennen der Formel 1 klarer Favorit auf den Sieg. Sportwettenanbieter bwin zahlt für einen Triumph des Niederländers beim Großen Preis von Australien am Sonntag (7 Uhr MESZ/Sky) das 1,36-Fache des Einsatzes, sein Teamkollege Sergio Perez folgt dahinter (Quote: 5,50).

Nach zwei starken Auftritten ist Routinier Fernando Alonso zudem in den Kreis der Favoriten gefahren. Ein Sieg für den Ex-Weltmeister aus Spanien bringt eine Quote von 8,00 mit sich. Damit liegt er deutlich vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (21,00) und Carlos Sainz (41,00), die in Melbourne als Außenseiter an den Start gehen.

Auch Siege der Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell gelten bei einer Quote von 23,00 bzw. 34,00 als eher unwahrscheinlich.