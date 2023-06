Vier Siege, zwei zweite Plätze: Geht es nach bwin, führt auch beim siebten Formel-1-Saisonrennen in Barcelona kaum ein Weg an Weltmeister Max Verstappen vorbei. Bei einem Sieg des Red-Bull-Piloten am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und Youtube-Kanal von Sky Sport DE) zahlt der Sportwettenanbieter nur das 1,4-fache des Einsatzes zurück.

Als härtesten Widersacher Verstappens stuft bwin dessen mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez mit der Quote 4,50 ein. Perez liegt in der Fahrerwertung bereits 39 Punkte zurück, in der vergangenen Woche in Monaco verpasste er beim Triumph von Verstappen die Top 10.

Ein Sieg von Lokalmatador Fernando Alonso (Aston Martin) - es wäre der 33. des Ex-Weltmeisters und der erste seit 2013 - wird von bwin mit dem Neunfachen des Einsatzes belohnt.

Nach drei Rennen fernab der vorderen zehn Plätze hat der Sportwettenanbieter den Emmericher Nico Hülkenberg nicht unbedingt für ein Finish in den Punkterängen auf dem Zettel. Die Quote hierfür liegt bei 3,5.