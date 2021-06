München - Es war die 46 Runde beim Frankreich-Grand-Prix in Le Castellet, als Valtteri Bottas für ihn ungewöhnlich scharfe Worte am Boxenfunk von sich gab.

"Warum zur Hölle hört ihr eigentlich nicht auf mich, wenn ich sage, es ist ein Zweistopp-Rennen? Scheißdreck!", explodierte der Finne in Richtung seiner Ingenieure.

Bottas schnauzt Ingenieure an

Was war passiert? Bei der Strategie-Abteilung der Silberpfeile hatte man sich dafür entschieden, beide Fahrer jeweils nur einmal an die Box zu holen. Max Verstappen im Red Bull holte sich dagegen gleich zweimal neue Reifen ab. Er verlor zwar Zeit durch den Boxenstopp, flog dank der besseren Reifen aber erst an Bottas und kurz vor Schluss auch an Hamilton vorbei zum Sieg.

Bei Bottas sorgte dies für mächtig Ärger, vor allem weil er sich auch gegen Sergio Perez geschlagen geben musste und am Ende sogar das Podium verpasste.

Fehlerlos agierte der Sportler trotz der unglücklichen Strategie seines Teams aber nicht. Das Überholmanöver von Verstappen hatte er mit einem eigenen Verbremser mehr als nur begünstigt, der Niederländer konnte verhältnismäßig einfach vorbeifahren.

Auch seinem Teamkollegen Hamilton tat er damit keinen Gefallen. Der Brite hätte das Rennen eventuell noch gewinnen können, wäre es Bottas gelungen, Verstappen ein wenig länger aufzuhalten.

Ersetzt Russell Bottas bei Mercedes?

Nach nicht immer ganz fehlerfreien Leistungen wird bereits seit längerem über einen Abgang von Bottas spekuliert. Immer wieder kommen Gerüchte auf, Williams-Youngster George Russell würde den Finnen bei Mercedes ersetzen. Wie wurde also der Ausraster des 31-Jährigen beim Team wahrgenommen?

"Endlich regt er sich auf! Das lässt er raus, das war gut so. Und das war ärgerlich", konnte Teamchef Toto Wolf die Gefühle seines Fahrers im Interview mit "Servus TV" nachvollziehen. Dennoch: "Wir glauben immer noch, dass die Einstopp die bessere Strategie war. Wir haben einfach unsere Reifen gekillt, wie sie nach dem Stopp so knapp beieinander waren. Da kannst du dann wenig tun."

