Die Formel-1-Rennstrecke in Barcelona ist untrennbar mit der Kollision der beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg im Jahr 2016 verbunden. Sieben Jahre später gab es im Qualifying zum Spanien-Grand-Prix 2023 nun erneut einen Mercedes-Crash!

Dieses Mal kollidierte Hamilton in Q2 mit seinem Teamkollegen George Russell, der auf der Zielgeraden nach links zog und nicht bemerkte, dass der Rekordchampion gerade versuchte, ihn links zu überholen. Für Hamilton war somit kein Platz mehr.

Er geriet mit der linken Seite des Autos auf Gras und wurde rechts von Russell getroffen, wodurch sein Frontflügel beschädigt wurde. "Ihr habt mir nicht gesagt, dass ein Auto hinter mir ist", beschwerte sich Russell nach dem Vorfall am Funk bei seinem Team.

Hamilton schilderte den Zwischenfall am Funk so: "George ist einfach vom Gas gegangen. Das ist wirklich gefährlich. Mein Auto könnte beschädigt sein." Glück im Unglück: Hamilton schaffte es anschließend trotzdem noch in Q3 und dort auf Platz fünf.

Russell dagegen wurde nur Zwölfter und schied damit bereits in Q2 aus. Und für den Briten könnte es noch bitterer werden, denn die Rennkommissare haben nach der Kollision offiziell eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet.

In der Vorladung der Stewards heißt es, Russell habe in der Situation "abnormal" die Spur gewechselt und so den Unfall mit Hamilton herbeigeführt. Ihm droht nun zusätzlich noch eine Startplatzstrafe für das Rennen am Sonntag.

"Ich wusste nicht einmal, das er da war", betont Russell nach dem Qualifying bei 'Sky' noch einmal und erklärt: "Ich begann meine Runde an und versuchte, einen Windschatten von Sainz mitzunehmen. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert."

Eine Entscheidung, ob Russell eine Strafe bekommt, wird im Laufe des Abends erwartet.