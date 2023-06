Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat auch im von Regen geprägten dritten freien Training in Barcelona das Tempo vorgegeben. Der Red-Bull-Pilot erzielte bei noch trockenen Verhältnissen in 1:13,664 Minuten die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Rekordchampion Lewis Hamilton im Mercedes. Lokalmatador Fernando Alonso (Aston Martin) wurde Fünfter. Der Emmericher Nico Hülkenberg, am Freitag überraschend Dritter, belegte im Haas Rang 14 mit gut 1,3 Sekunden Rückstand.

Nicht einmal zehn Minuten konnten die Fahrer bei trockener Strecke nutzen, um ihre Rennwagen für das Qualifying (16.00 Uhr/Sky) abzustimmen. Ein Unfall von Williams-Pilot Logan Sargeant (USA), der eine minutenlange Unterbrechung nach sich zog, verkürzte die Fahrzeit zusätzlich. Dann setzte Regen ein, erst spät wagten sich einige Fahrer noch einmal auf die abtrocknende Strecke. Zeitverbesserungen waren aber nicht mehr möglich.

Auch für das Qualifying und für den Großen Preis von Spanien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky und Youtube-Kanal von Sky Sport DE) besteht ein gewisses Regenrisiko. Dieses wird vom Wetterdienst der Königsklasse allerdings niedriger beziffert als das im dritten Training.