Sechs Saisonrennen, sechs Red-Bull-Siege - und kein Ende? Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hält sein Team zumindest "von der reinen Pace her" für stark genug, um sämtliche 22 Grand Prix des Jahres zu gewinnen. Dies halte er allerdings "für unwahrscheinlich", weil man bei einer solchen Menge von Rennen auch Ausfälle oder kuriose äußere Umstände bedenken müsse.

Derzeit, führte der 25-jährige Niederlande jedoch aus, gelte für ihn als Red-Bull-Pilot eine simple Rechnung: "Im besten Fall gewinnst du, im schlechtesten Fall wirst du Zweiter."

Verstappen stand 2023 tatsächlich schon viermal oben auf dem Treppchen, zweimal musste er sich seinem deutlich unkonstanteren Teamkollegen Sergio Perez geschlagen geben. Auch deswegen führt der Weltmeister der vergangenen zwei Jahre vor dem Großen Preis von Spanien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky und Youtube-Kanal von Sky Sport DE) die Fahrerwertung bereits mit 39 Punkten vor Perez an. Weitere zwölf Zähler dahinter folgt in Fernando Alonso (Aston Martin) der Beste vom Rest.

Sämtliche Rennen in einer Formel-1-Saison zu gewinnen, ist noch keinem Team gelungen. McLaren weist die höchste Siegquote auf mit 15 Erfolgen in 16 Rennen der Saison 1988 durch das Fahrerduo Ayrton Senna und Alain Prost. Die meisten Siege in einem Jahr schaffte Mercedes 2016: Weltmeister Nico Rosberg oder Lewis Hamilton standen in 19 der 21 Rennen ganz oben auf dem Treppchen.