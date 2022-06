Köln (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel macht auch am Rande des Großen Preises von Kanada auf Klimasünden aufmerksam. Am Freitag trug der Aston-Martin-Pilot bei seiner Ankunft an der Strecke in Montreal ein T-Shirt, mit dem er den Teersandabbau in der kanadischen Provinz Alberta ins Visier nahm. Er werde im neunten Saisonrennen (Sonntag, 20.00 Uhr MESZ/Sky) auch einen Helm mit entsprechender Botschaft tragen, erklärte der Heppenheimer.

"Es ist ein Horror für die Natur. Das sollte nicht erlaubt sein", sagte Vettel bei der Pressekonferenz. Viele Menschen in Kanada wüssten "nichts davon", merkte er an. Im Verlauf der Saison hat Vettel unter anderem auch auf den steigenden Meeresspiegel in Miami aufmerksam gemacht - ein Rennen im Jahr 2060 sei in der "Magic City" nicht mehr möglich, lautete seine Botschaft im Mai. Des Öfteren sah man ihn zudem mit Regenbogen-Symbolen oder mit Accessoires in den Landesfarben der Ukraine.

Vettel (34), der auf den Tag 15 Jahre zuvor in Indianapolis sein erstes von bislang 285 Formel-1-Rennen bestritt, ist mit gedämpften Erwartungen nach Montreal gereist, wo erstmals seit 2019 wieder gefahren wird: "Wir müssen realistisch sein. Ein Ergebnis in den Punkterängen ist gut."

Vor drei Jahren war er als Erster über die Ziellinie gefahren, wurde aber wegen einer umstrittenen Fünf-Sekunden-Zeitstrafe wegen Blockierens gegen Lewis Hamilton letztlich als Zweiter hinter dem Briten geführt. Vettel konnte am Freitag darüber lachen: "Ich habe beim letzten Mal hier gewonnen ? zumindest fühlte es sich für mich so an."