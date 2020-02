Köln - Sebastian Vettel wird die Ehre der ersten offiziellen Ausfahrt mit dem neuen Ferrari zuteil. Das teilte die Scuderia am Freitag mit. Der viermalige Formel-1-Weltmeister wird den SF1000 demnach zu Beginn der Testfahrten am kommenden Mittwoch in Barcelona steuern.

Am Donnerstagvormittag übernimmt dann sein Teamrivale Charles Leclerc, am Nachmittag wird erneut Vettel im Auto sitzen. Der Freitag gehört dann allein dem Monegassen. Die zweiten dreitägigen Tests finden ab dem 26. Februar ebenfalls auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt.

Ferrari wartet seit 2007 auf WM-Titel

Ferrari wartet seit 2007, als Kimi Räikkönen gewann, auf einen Titel in der Fahrer-Weltmeisterschaft. In der neuen Saison, die am 15. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne beginnt, unternehmen die Italiener den nächsten Angriff auf die Seriensieger von Mercedes.

