Die Race at Home Challenge der Formel E geht am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. Juni (ab 16:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de) in das finale Rennwochenende. ran.de zeigt, wie die aktuelle Fahrerwertung bei den Profi-Fahrern und Profi-Zockern aussieht.