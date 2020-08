Berlin/München - Nach einer relativ geordneten Startphase hielten die beiden Top-Piloten Cacá Bueno (ZEG iCarros Jaguar Brazil) und Simon Evans (Team Asia New Zealand) ihre Position.

Dahinter konnte sich Foster durch eine riskantes Manöver an Powell vorbeischieben auf den vierten Platz.

Ebenso konnten sich Baptista und Förster durch ihre mutige Fahrweise einen Platz nach vorne schieben.

Wildes Gerangel nach dem Start

Mitte des Rennens verlor Baptista dann auf einen Streich mehrere Plätze und erholte sich bis zum Ende des Laufs nicht mehr davon.

Evans übernahm nach etwa der Hälfte des Rennens die Führung - doch Bueno belauerte den führenden Simon Evans, ging auf Tuchfühlung und in den "Attack Mode". Mehrfach verteidigte Evans seine Führung hauchdünn auf der Innenseite der Kurve.

Doch Bueno gab nicht auf, die Führung wechselte wenig später im Minutentakt.

Folgenschwerer Patzer

Nach einem folgenschweren Patzer von Bueno lag Evans am Ende weit in Führung und sicherte sich den Sieg. Zuvor hatten Bueno und Teamkollege Jimenez die Positionen getauscht, was Jimenez im Titelrennen hält.

Jimenez liegt in der Gesamtwertung mit nun 151 Punkten nur noch drei Zähler vor Evans. Ein weiteres Rennen steht im Saisonfinale in der deutschen Hauptstadt noch aus. Am Donnerstag (13.8.) entscheidet sich ab 16:30 Uhr im Livestream auf ran.de, wer sich die Jaguar I-PACE e-Trophy in ihrer zweiten Saison sichern kann.

