Lausitzring (SID) - Das ADAC GT Masters sucht auf dem Lausitzring seine Halbzeit-Meister: Das Porsche-Duo Michael Ammermüller und Mathieu Jaminet reist an diesem Wochenende als Spitzenreiter nach Brandenburg, die Abstände sind allerdings gering. Die Mercedes-Fahrer Maximilian Buhk (Hamburg) und Raffaele Marciello (Italien) haben lediglich sieben Punkte Rückstand - und die besten sechs Duos trennen in der Meisterschaft lediglich 15 Zähler.

Am Samstag (16.30 Uhr) und Sonntag (12.30 Uhr/jeweils Nitro) steigen das siebte und achte von insgesamt 14 Saisonrennen. "Wir gehen vorsichtig optimistisch an den Lausitzring", sagte Ammermüller: "Wir erwarten, dass die Konkurrenz hier sehr stark sein wird. Unser vorrangiges Ziel bleibt weiterhin, in beiden Rennen möglichst viele Punkte zu sichern, um unsere Tabellenposition zu verteidigen."

Zudem sei die Freude auf die Fans nach langen Monaten voller Corona-Einschränkungen groß. Erstmals seit dem Saisonfinale 2019 nämlich dürfen die Zuschauer nicht nur auf die Tribünen, sondern auch in das Fahrerlager. Damit ist am Samstag und Sonntag auch wieder der Pitwalk möglich.

Nach der Station in der Lausitz tritt das ADAC GT Masters noch auf dem Sachsenring, in Hockenheim und auf dem Nürburgring an.