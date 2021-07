Motorsport

Zandvoort (SID) - Das Porsche-Duo Michael Ammermüller und Mathieu Jaminet will den nächsten Schritt zum Titel im ADAC GT Masters machen, doch die Verfolger wittern ihre Chance. Allen voran die beiden Lamborghini-Fahrer Mirko Bortolotti (Italien) und Albert Costa Balboa aus Spanien rechnen sich am dritten Rennwochenende der Saison in Zandvoort Siegchancen aus. Der Lamborghini kommt dort gut zurecht.

"Mein Siegeshunger ist groß, und ich werde für das Team und meinen Kollegen Mirko alles geben", sagte Costa Balboa vor den Saisonrennen fünf und sechs am Samstag und Sonntag (jeweils 16.30 Uhr/nitro): "Ein Sieg wäre ein tolles Geschenk für die ganze Crew vor der kurzen Sommerpause."

In der Gesamtwertung haben Costa Balboa/Bortolotti 16 Punkte Rückstand auf Ammermüller (Rotthalmünster) und Jaminet (Frankreich). Die BMW-Piloten Jesse Krohn aus Finnland und Nick Yelloly aus Großbritannien sind Dritte und haben 21 Zähler weniger auf dem Konto als die Spitzenreiter.

Insgesamt stehen 14 Saisonrennen auf dem Programm, anschließend folgen noch Stationen auf dem Nürburgring, dem Lausitzring, dem Sachsenring und in Hockenheim.