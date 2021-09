Lausitzring (SID) - Die Audi-Piloten Christopher Mies (Düsseldorf) und Ricardo Feller (Schweiz) führen das Gesamtklassement des ADAC GT Masters kurz nach Saisonhalbzeit an. Nach ihrem Sieg im turbulenten Samstagsrennen auf dem Lausitzring genügte dem Audi-Duo am Sonntag Rang sechs, um die Spitzenposition erfolgreich zu verteidigen.

Den Sieg im zweiten Rennen sicherten sich im Mercedes der Pole Igor Walilko an seinem 24. Geburtstag und der Franzose Jules Gounon. Der Lauf war geprägt von zwei Safety-Car-Phasen, die zweite wurde ausgelöst durch den spektakulären Brand der Corvette mit der Startnummer 77 von Marvin Kirchhöfer (Leipzig) und Jeffrey Schmidt. Der Schweizer Schmidt legte selbst Hand an beim Löschen.

Nach der Station in Brandenburg tritt das ADAC GT Masters noch auf dem Sachsenring, in Hockenheim und auf dem Nürburgring an.