Köln (SID) - Der frühere Serien-Weltmeister Marc Marquez (28) wird das vorletzte Rennen der diesjährigen Motorrad-WM verpassen. Der Spanier zog sich nach Angaben seines Honda-Werksteams bei der Vorbereitung auf den Grand Prix der Algarve bei einem Sturz von einer Geländemaschine "eine leichte Gehirnerschütterung" zu und wird in Portimao am Sonntag nicht an den Start gehen.

Sollte ein Ersatzfahrer für den sechsmaligen MotoGP-Weltmeister nominiert werden, könnte erneut Stefan Bradl (31) zum Einsatz kommen. Der ehemalige Moto2-Champion aus Zahling ist beim Honda-Team als Testfahrer angestellt und hatte Marquez bereits zu Beginn dieser sowie zu großen Teilen der vergangenen Saison vertreten, als dieser wegen einer schweren Verletzung am rechten Arm ausgefallen war.