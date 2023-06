MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat das Sprintrennen bei seinem Heim-Grand-Prix in Mugello/Italien gewonnen. Der Ducati-Pilot setzte sich vor seinem Landsmann Marco Bezzecchi (Ducati) und Jorge Martin (Spanien/Ducati) durch. Damit baute Bagnaia vor dem Hauptrennen des 6. Laufs der Königsklasse im Motorradrennsport am Sonntag (14.00 Uhr) seinen Vorsprung in der Gesamtwertung vor Bezzecchi aus.

Johann Zarco (Spanien) und Luca Marini (Italien) machten den Fünffachsieg für Ducati perfekt. Jonas Folger (Schwindegg/KTM), der in Italien den verletzten Spanier Pol Espargaro vertritt, kam auf Platz 21 als Letzter ins Ziel.