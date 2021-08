München – Nach einer kleinen Pause ist der ran racing-Podcast zurück – rechtzeitig zum fünften Rennwochenende der DTM in Spielberg (3. bis 5. September live und exklusiv in SAT.1 und auf ran.de). Diesmal gesellt sich Martin Tomczyk zu Matthias Killing und Eddie Mielke.

Und Tomczyk kündigt an, dass er den neuen Experten am Wochenende ganz genau beäugen wird: "Natürlich gucke ich mir die Premiere von Rene Rast als Experte live in SAT.1 an!", sagte Tomczyk.

Der Noch-Meister wird dabei mit Sicherheit auf seine Kosten kommen. Denn Tomczyk weiß: "Die DTM macht Spaß. Die Balance of Performance funktioniert. Das ist toller Rennsport."

Auch die Formel 1 ist ein Thema im Podcast. Matthias Killing lobt Lewis Hamilton als einen "Riesentyp", während sich Tomczyk darauf freut, dass der Brite in George Russell 2022 wohl einen neuen Teamkollegen bei Mercedes bekommen wird: "Russell wird Lewis Hamilton zum Glück einheizen", so Tomczyk.

Das große Rätsel

Ansonsten bietet der Podcast wie immer vieles zum Motorsport - nicht bierernst, sondern mit einem Augenzwinkern und unterhaltsamen Insider-Facts.

Und am Ende mit einem Rätsel, das nur Kelvin van der Linde, Timo Scheider, Esteban Muth oder Dennis Rostek auflösen können.

