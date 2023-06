Motorsport

Thierry Neuville hat die Sardinien-Rallye gewonnen. Der Belgier siegte beim sechsten WM-Lauf vor dem Finnen Esapekka Lappi (beide Hyundai). Der finnische Titelverteidiger Kalle Rovanperä (Toyota) behauptete seine Gesamtführung durch Platz drei. Neuville schob sich durch seinen insgesamt 18. Sieg auf Rang zwei im Gesamtklassement vor.

Der achtmalige Weltmeister Sebastien Ogier war am Samstag in Führung liegend in seinem Toyota ausgeschieden. Der Franzose kam von der Straße ab. Ogier nimmt nur an ausgewählten WM-Läufen in dieser Saison teil.