Auch am Sonntagmorgen hielt der Lauf von Tim Heinemann weiter an. Der 25 Jahre alte Rookie musste sich im 2. Qualifying nur Pole-Setter Thomas Preining geschlagen geben und startet beim Rennen am Sonntag (ab 13 Uhr live auf ProSieben und ran.de) von Platz 2.

Sollte der Pilot vom Team Toksport WRT am Sonntag tatsächlich den Sieg holen, muss er Wettschulden einlösen. Im Gespräch mit ran kündigte Heinemann am Samstag an: "Dann laufe ich nackt durchs Fahrerlager."

DTM: Tim Heinemann steht zu seiner Wette

Auch nach dem gelungenen Qualifying bestätigte der Shootingstar die Wette noch einmal: "Ich glaube, ich stehe zu meinem Wort. Das ist auch nochmal Ansporn für mich selbst. Die zehn Kilogramm Erfolgsgewicht sprechen natürlich dagegen, aber wir werden alles geben", so Heinemann.

Bereits beim Samstagsrennen war der 25-Jährige neben Sensationssieger Franck Perera die Positiv-Überraschung und fuhr auf Rang 2.

Heinemann ist zweimaliger Sieger der DTM Trophy (2020 und 2022), zuletzt machte er sich aber auch im SimRacing einen Namen. 2022 gewann er das Weltfinale der GT World Series in Monaco.