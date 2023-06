Nächster Kreuzbandriss von der Schanze: Die Nordische Kombiniererin Cindy Haasch (Ruhla) hat sich beim Training in Oberhof bei der Landung am rechten Knie verletzt und fällt mehrere Monate aus. Die 18-Jährige, 2021 in Oberstdorf als EM-Elfte beste Deutsche, wurde bereits in München operiert.

Erst vor zwei Wochen hatte sich Skispringer Justin Lisso (Schmiedefeld) ebenfalls das Kreuzband gerissen. Die schwere Verletzung tritt bei Skispringerinnen und Skispringern seit einigen Jahren immer häufiger auf.