Köln (SID) - Die deutschen Kombiniererinnen haben beim Weltcup in Ramsau einen Spitzenplatz verfehlt. Die frühere Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak (Sohland) kam am Freitag in Österreich nicht über einen neunten Platz hinaus, Cindy Haasch (Ruhla) wurde Zwölfte. Den fünften Sieg im fünften Saisonrennen feierte die überlegene norwegische Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen.

"Es ist in Ordnung, aber ich habe mir ein bisschen mehr vorgenommen. In die Top 6 zu kommen, das ist der Anspruch, den jede hat. Wenn ich besser springe, wird es einfacher", sagte Nowak im ZDF.

Im vergangenen Winter hatte es erstmals einen Weltcup für Frauen gegeben, der Wettbewerb in Ramsau blieb wegen Corona aber der einzige der gesamten Saison. Im Februar hatten die Kombiniererinnen in Oberstdorf ihre WM-Premiere gefeiert, für 2026 hoffen sie auf eine Olympia-Premiere.