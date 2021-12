Nordische Kombination

Köln (SID) - Gleich vier deutsche Kombinierer haben beim Weltcup in Ramsau eine gute Chance auf eine Podestplatzierung. Im letzten Wettkampf vor der Weihnachtspause kam Rekordweltmeister Eric Frenzel (Geyer) als bester Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit einem Sprung auf 93,0 m auf Platz vier und geht mit 39 Sekunden Rückstand auf den diesmal nicht so extrem überlegen führenden Norweger Jarl Magnus Riiber in den 10-km-Skilanglauf ab 15.35 Uhr.

Hinter Frenzel, der am Vortag wegen eines irregulären Anzugs vor dem Springen disqualifiziert worden war, liegt dessen Klubkollege Terence Weber auf Platz fünf (+0:41 Minuten). Vinzenz Geiger, am Vortag Zweiter hinter Riiber, ist Sechster (+0:43), Julian Schmid (beide Oberstdorf) folgt auf Rang acht (+0:55).

Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf) liegt auf Rang 17 (+1:49) erneut zu weit zurück, um noch eine Topplatzierung erreichen zu können. Manuel Faißt (Baiersbronn) wurde wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert.

Riiber, der mit seinem 43. Weltcupsieg am Sonntag in der "ewigen" Bestenliste mit dem zweitplatzierten Frenzel gleichziehen würde, sprang bei verkürztem Anlauf 92,5 m und führt mit 21 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Espen Andersen. Am Vortag hatte der sechsmalige Saisonsieger 48 Sekunden Vorsprung mit in die Loipe genommen.