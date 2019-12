Köln - Die deutschen Kombinierer sind solide ins letzte Weltcup-Wochenende des Jahres gestartet und haben beim ersten von zwei Einzelwettkämpfen in Ramsau am Dachstein zumindest noch eine Podestchance. Nach dem Springen liegen Manuel Faißt (Baiersbronn) sowie die Team-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau) und Vinzenz Geiger (Oberstdorf) auf den Plätzen sechs, neun und zehn in Lauerstellung.

Erstmals in dieser Saison geht Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber nicht als Führender in die Loipe. Der Normalschanzen-Weltmeister, der sämtliche fünf bisherigen Rennen gewonnen und damit einen Startrekord aufgestellt hat, liegt nach einem Sprung auf 93,0 m mit 32 Sekunden Rückstand hinter seinem Landsmann Espen Björnstad (96,5) auf Platz zwei.

Rekordweltmeister Frenzel nur 25.

Riiber hat aber im 10-km-Skilanglauf ab 14.15 Uhr beste Chancen auf Sieg Nummer sechs. Dritter ist der Österreicher Franz-Josef Rehrl (+0:39 Minuten).

Faißt (+0:54), Rießle (+1:04) und Geiger (+1:06) können gemeinsam auf die Aufholjagd gehen. Rekordweltmeister Eric Frenzel (Geyer) blieb als 25. (+1:32) erneut unter seinen Möglichkeiten. Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf) ist auf der Schanze weiterhin nicht konkurrenzfähig und liegt auf Platz 37 (+2:14).

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.