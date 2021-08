Tokio (SID) - Medaillenhoffnung Boris Nicolai ist bei der Premiere eines deutschen Boccia-Spielers bei den Paralympics in Tokio überraschend früh gescheitert. Der Saarländer verlor in der Startklasse BC4 sein letztes Gruppenspiel gegen den Kolumbianer Duban Cely mit 3:5 und schied mit nur einem Sieg in drei Partien als Dritter aus. Nur die Sieger und die zwei besten Zweiten der sechs Gruppen qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Nicolai, der sich als erster Deutscher für die seit 1984 ausgetragenen Para-Boccia-Wettbewerbe qualifiziert hatte, gehörte nach Platz drei bei der WM 2018 und dem zweiten Platz bei der EM 2019 in Japan eigentlich zum Favoritenkreis.