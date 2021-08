Tokio (SID) - Ruderin Sylvia Pille-Steppat hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio eine Medaille erwartungsgemäß klar verpasst. Die 53-Jährige kam im A-Finale der Klasse PR1 in 12:02,47 Minuten auf Platz fünf, zur Bronzemedaille fehlten 34 Sekunden. Ex-Weltmeister Marcus Klemp wurde bei den Männern im B-Finale Zweiter und landete damit in der Gesamtabrechnung auf Rang acht.

Rudern war zum vierten Mal bei den Paralympics dabei, bislang gab es für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) eine Silbermedaille in London.