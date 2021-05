München (SID) - Der mehrfache Paralympicssieger und Weltmeister Hans-Peter Durst hat seine Teilnahme an den Paralympics in Tokio aus persönlichen Gründen abgesagt. "Am Ende ist ausschlaggebend, dass die gesundheitliche und gesellschaftspolitische Situation eine Teilnahme für mich nicht möglich macht. Sie passt nicht in mein Lebensmodell und nicht zu meinen christlichen Werten ? aktuell sind andere Aufgaben gefragt, vor Ort und für das Gemeinwohl", teilte der 62 Jahre alte Para Radsportler mit

Er wolle damit auch "den Willen der japanischen Bevölkerung respektieren", betonte Durst mit Blick auf die aktuellen Umfragen in Japan. Über 80 Prozent der Einwohner lehnen eine Austragung der Olympischen Spiele und der Paralympics in diesem Sommer ab. Von der Sportpolitik, so Durst, hätte er sich "mehr Transparenz und Ehrlichkeit" gewünscht.

Durst hatte bei den Paralympics 2016 in Rio Gold im Straßenrennen und im Zeitfahren gewonnen, 2012 in London wurde er Zweiter. Bei Weltmeisterschaften holte sich der Paracycler neun Titel.