Berlin - Emma Hinze hat bei der Bahnrad-WM in Berlin ihre zweite Goldmedaille vor Augen. Die 22-Jährige aus Cottbus zog am Freitagabend ins Finale des Sprintturniers ein und trifft dort auf Europameisterin Anastassija Woinowa (Russland) oder Kelsey Mitchell (Kanada). Silber hat Hinze, die am Mittwoch den WM-Titel im Teamsprint gewann, sicher.

Hinze setzte sich im Halbfinale souverän in zwei Läufen gegen Titelverteidigerin Lee Wai Sze aus Hongkong durch. Lea Sophie Friedrich (Dassow) war am Donnerstag im Achtelfinale gescheitert.

