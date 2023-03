Köln (SID) - Radprofi Wout van Aert hat erneut das E3 Eintagesrennen in seiner belgischen Heimat rund um Harelbeke gewonnen und seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholt. Der Olympia-Zweite gewann am Freitag im Zielsprint einer dreiköpfigen Ausreißergruppe vor Mathieu van der Poel (Niederlande/Alpecin-Deceuninck) und dem zweimaligen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates), nach 205 km hatte van Aert die meisten Kraftreserven.

Für van Aert (Jumbo-Visma) war es der erste Sieg im Jahr 2023, er stellte damit wenige Tage vor Beginn der Flandern-Rundfahrt seine gute Form unter Beweis. Am vergangenen Wochenende hatte er beim Zielsprint von Mailand-Sanremo noch gegen van der Poel verloren und war letztlich als Dritter ins Ziel gerollt.

Am Freitag nahm der 28-Jährige Revanche. Pogacar dagegen war auf den letzten Kilometern der aktivste der drei Ausreißer, konnte aber keine Lücke herausfahren. Im Sprint war der Slowene schnell geschlagen.

Für die Radprofis geht es nun in Belgien weiter, am Sonntag und am kommenden Mittwoch folgen die Straßenrennen Gent-Wevelgem und Dwars door Vlaanderen. Am 2. April steigt die prestigeträchtige Flandern-Rundfahrt.