Tour-de-France-Gewinner Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) hat mit einem souveränen Tagessieg auf der siebten Etappe die Führung in der Gesamtwertung des 75. Criterium de Dauphine weiter ausgebaut. Nach insgesamt 170,5 Kilometern von Nantua nach Crest-Voland blieb dem Briten Adam Yates (UAE Team Emirates) mit 41 Sekunden Rückstand nur Platz zwei.

Rund fünf Kilometer vor dem Ziel hatte sich Vingegaard abgesetzt und schließlich als Solist am Schlussanstieg zum Gipfel des Croix-de-Fer triumphiert. Vor der letzten Etappe am Sonntag von Le Pont-de-Claix nach Grenoble liegt der Däne in der Gesamtwertung nun mit 2:11 Minuten Vorsprung auf Yates komfortabel in Führung.

Bester Deutscher war erneut Emanuel Buchmann (Team Bora-hansgrohe). Der Ravensburger kam mit einem Rückstand von 3:32 Minuten auf Platz 25 ins Ziel und belegt in der Gesamtwertung als bester Deutscher vor der Abschlussetappe Rang 23.