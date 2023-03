Wevelgem (SID) - Der französische Radprofi Christophe Laporte hat zum ersten Mal das traditionsreiche belgische Eintagesrennen Gent-Wevelgem gewonnen. Nach 261 durchgehend verregneten Kilometern sicherte sich der 30-Jährige vom Team Jumbo-Visma den Halbklassiker vor Teamkollege und Topfavorit Wout van Aert aus Belgien, der ihm den Sieg überließ. Dritter wurde Sep Vanmarcke (Belgien/Israel-Premier Tech).

Van Aert, Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour de France 2022, und Laporte attackierten gut 50 km vor Schluss gemeinsam und setzten sich vorentscheidend ab - das Feld konnte die beiden Topfahrer aber nicht mehr stellen. Der deutsche Straßen-Meister Nils Politt zeigte sich in der Verfolgung engagiert, verpasste am Ende aber die Top Ten.

Begonnen hatte das erstmals 1934 ausgerichtete Rennen am Vormittag bei regnerischem Wetter in der Kleinstadt Ypern. Über neun kleinere, giftige Anstiege und teilweise nicht asphaltierte Straßen ging es durch Westflandern. Lange Zeit diktierte eine Fluchtgruppe um den Olympiasieger von 2016, Greg van Avermaet aus Belgien, das Geschehen an der Spitze, ehe van Aert und Laporte Ernst machten.