Lennard Kämna ist beim Showdown der Top-Favoriten trotz größter Anstrengungen an seine Grenzen gestoßen. Auf der Königsetappe des 106. Giro d'Italia verlor der deutsche Radprofi spät im Finale den Anschluss an die Spitze um den Gesamtführenden Geraint Thomas im Rosa Trikot.

Der Brite vom Team Ineos Grenadiers erreichte das Ziel als Fünfter, der frühere Tour-Sieger verlor drei Sekunden auf seinen ersten Verfolger Primoz Roglic. Thomas' Vorsprung auf den Slowenen vom Team Jumbo-Visma beträgt 26 Sekunden.

Der Tagessieger beim Ritt über fünf schwere Anstiege mit dem großen Finale an den Drei Zinnen in den Dolomiten kam aus einer Fluchtgruppe. Der Kolumbianer Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) schob sich im Finale am Kanadier Derek Gee (Israel-Premier Tech) vorbei.

Kämna erreichte das Ziel mit 90 Sekunden Rückstand auf Roglic auf dem 18. Platz. In der Gesamtwertung rutschte der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe um zwei Positionen auf den achten Rang ab.

Die Entscheidung in der Gesamtwertung fällt im 18,6 km langen Bergzeitfahren von Tarvisio zum Monte Lussari. Die Italien-Rundfahrt endet am Sonntag in Rom.