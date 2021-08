Köln (SID) - Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorious) hat seinen zweiten Etappensieg bei der Polen-Rundfahrt knapp verpasst. Der 27-Jährige beendete das dritte Teilstück als Dritter und musste sich im Zielsprint nur Tagessieger Fernando Gaviria (Kolumbien/UAE Team Emirates) und dem Niederländer Olav Kooij (Team Jumbo-Visma) geschlagen geben. Bauhaus hatte die erste Etappe am Montag gewonnen.

Am Mittwoch landeten vier weitere deutsche Fahrer unter den ersten Zehn: Max Kanter (Cottbus/DSM) und Max Walscheid (Neuwied/Qhubeka) auf den Plätzen vier und fünf sowie Michael Schwarzmann (Kempten/Bora-hansgrohe) und John Degenkolb (Gera/Lotto-Soudal) auf den Rängen acht und zehn sorgten für ein starkes Ergebnis.

Die vierte des insgesamt sieben Etappen führt am Donnerstag über 160,5 km von Tarnow nach Bukovina Resort. Am Sonntag endet die 78. Polen-Rundfahrt mit der Zielankunft in Krakau.