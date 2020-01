Berlin (SID) - Das niederländische Radsport-Toptalent Mathieu van der Poel peilt einen Sieg bei den Olympischen Spielen in Tokio an - allerdings nicht auf der Straße. "Mein großes Ziel 2020 ist die Goldmedaille in Tokio auf dem Mountainbike", sagte der 24-Jährige bei der Präsentation seines Teams Alpecin-Fenix am Freitag.

Van der Poel, Enkel der im November verstorbenen französischen Rad-Ikone Raymond Poulidor, gilt als kommender Star auf der Straße. 2019 gewann er das Amstel Gold Race und wurde Vierter bei der Flandern-Rundfahrt. An diese Erfolge will das Allround-Talent, das zwei WM-Titel im Cyclocross gewonnen hat, 2020 anschließen. "Wir sind kein Underdog mehr und werden uns in der kommenden Saison entsprechend durchsetzen müssen", sagte er.