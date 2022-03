Köln (SID) - Radprofi Wout van Aert hat sich wenige Tage vor der Flandern-Rundfahrt in guter Form gezeigt. Der Olympia-Zweite gewann am Freitag das E3 Eintagesrennen in seiner belgischen Heimat rund um Harelbeke, nach 205 km war der Schlussakt kurios: Gemeinsam mit seinem Jumbo-Visma-Teamkollegen Christophe Laporte (Frankreich) absolvierte er die letzten Kilometer, beide klatschten sich ab und rollten Arm in Arm über den Zielstrich.

Van Aerts Vorderrad lag aber leicht vorn, Dritter wurde mit bereits 2:36 Minuten Rückstand der Schweizer Stefan Küng (Groupama-FDJ). Die World Tour bleibt nun in Belgien, am Sonntag und am kommenden Mittwoch folgen die Straßenrennen Gent-Wevelgem und Dwars door Vlaanderen. Am 4. April steigt dann die prestigeträchtige Flandern-Rundfahrt.