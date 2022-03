Rom (SID) - Der dreimalige Straßen-Weltmeister Peter Sagan ist bei der Radfernfahrt Tirreno-Adriatico vorzeitig ausgestiegen. Der Slowake, der wegen einer Fiebererkrankung bereits geschwächt an den Start gegangen war, trat nach Angaben der Organisatoren am Mittwoch zur dritten Etappe nicht mehr an. Im Sprintfinale am Vortag hatte Sagan, der seit Winter für das französische Team TotalEnergies fährt, als Vierter sein bislang bestes Saisonergebnis erzielt.

"Es hätte besser, aber auch schlechter laufen können", hatte Sagan im Ziel gesagt. Medienberichten zufolge sollen Fieber und Magenschmerzen der Grund für seinen Ausstieg beim "Rennen zwischen den Meeren" sein, das am Sonntag endet. Am 19. März will Sagan beim Klassiker Mailand-Sanremo antreten.