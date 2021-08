Köln (SID) - Titelverteidiger Primoz Roglic hat einen erneuten Sturz bei der Vuelta ohne Zeitverlust überstanden. Der slowenische Zeitfahr-Olympiasieger geriet auf der zwölften Etappe 55 km vor dem Ziel in Cordoba wie schon zwei Tage zuvor in einer Abfahrt zu Fall, konnte anschließend aber wieder an das Feld heranfahren. Den Tagessieg sicherte sich der Däne Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo), der schon auf dem sechsten Teilabschnitt der 76. Spanien-Rundfahrt triumphiert hatte.

Im Kampf um das Rote Trikot gab es an der Spitze keine Verschiebungen. Roglic, der sich am Vortag mit dem Tagessieg in Valdepenas de Jaen eindrucksvoll zurückgemeldet hatte, liegt weiter 1:58 Minuten hinter dem Führenden Norweger Odd Christian Eiking (Intermarche-Wanty-Gobert) auf Platz drei. Zweiter des Gesamtklassements ist der Franzose Guillaume Martin (Cofidis/+0:58).

Die deutschen Fahrer um den deutschen Meister Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe) nahmen wie schon in den Vortagen nur eine Nebenrolle ein. Nielsen gewann den Sprint des Hauptfeldes, das kurz vor dem letzten Kilometer eine Ausreißergruppe gestellt hatte. Zweiter wurde am Donnerstag Andrea Bagioli (Italien/Deceuninck-Quick-Step) vor dem Australier Michael Matthews (BikeExchange).

Die 13. und längste Etappe der diesjährigen Spanien-Rundfahrt dürfte am Freitag auf Sprinter zugeschnitten sein. Nach dem Start in Belmez geht es auf einem welligen, aber nicht allzu anspruchsvollen Profil in Richtung des Ziels in Villanueva de la Serena. Das letzte Viertel des 203,7 km langen Teilabschnitts verläuft dann recht flach.