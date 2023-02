Köln (SID) - Amateure gegen Vollprofis, Aufsteiger gegen Seriensieger: Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft steht nach der Rückkehr in die Europameisterschaft direkt vor der schwerstmöglichen Aufgabe. Die Mannschaft von Bundestrainer Mark Kuhlmann trifft am Sonntag (10 Uhr MEZ) zum Turnierstart in Tiflis auf Georgien, das zuletzt fünfmal nacheinander den Titel holte. Für Deutschland geht es dagegen nur um den Klassenerhalt.

"Für mich und meine Spieler ist es ein großes Abenteuer", sagte Kuhlmann dem SID vor der Reise in den Kaukasus: "Man will in der besten Liga gegen die besten Leute bestehen - und das wird sicherlich auch mal mit einer unschönen Niederlage daherkommen."

Die könnte es durchaus geben: Die mit Leistungsträgern aus Europas Topligen gespickten Georgier schlugen mit Wales und Italien zuletzt zwei Mannschaften aus den Six Nations, vor allem im Hexenkessel von Tiflis ist das Team kaum zu bezwingen. Die deutsche Auswahl trainiert dagegen unter Amateurbedingungen, nur selten schafft ein Spieler den Sprung ins Ausland.

"Wir wollen versuchen, es den Georgiern so schwer wie möglich zu machen", erklärte Kuhlmann, der aber schon auf das letzte Spiel der deutschen Gruppe A vorausblickt. Dann empfängt Deutschland in Neckarsulm (18. Februar) die Niederlande, "das für uns schlagbare Team", so der frühere Nationalmannschaftskapitän. Vorher treffen die "Schwarzen Adler" noch auf Spanien (12. Februar).

Eine Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt fällt ohnehin erst nach dem zweiten EM-Turnier im kommenden Jahr. Bis dahin benötigt die deutsche Auswahl dringend Punkte, die anhand der Endplatzierung vergeben werden. Zunächst treffen die acht Teams in zwei Vierergruppen aufeinander. Dann spielen die Gruppenersten- und zweiten die Platzierungen 1 bis 4 aus, die restlichen Mannschaften spielen um Rang 5 bis 8.