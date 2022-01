München - Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat beim Turnier der World Series in Sevillamit einer Niederlage aus dem Turnier verabschiedet. Im Halbfinale um Platz neun unterlag das Team gegen Kenia mit 7:24 gegen die Auswahl Kenias.

Bereits am Samstag verlor das Team Bundestrainer Damian McGrath die Gruppenspiele gegen Argentinien 0:33 (0:19) und Irland (5:33) deutlich.

Die deutsche Mannschaft trat wie in Malaga erneut als Nachrücker an. Neuseeland, Fidschi und Samoa hatten wegen der Corona-Pandemie auf eine Teilnahme an den Turnieren in Spanien verzichtet. Deutschland spielt in der diesjährigen Challenger Series um den Aufstieg in die Weltserie der olympischen Rugby-Variante. Turniersieger wurde Südafrika durch einen 33:7-Sieg gegen Australien.

Die World Seven Series geht am 27.2. in Vancouver weiter. Auch hier überträgt ran.de im kostenlosen Livestream.

