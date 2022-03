Köln (SID) - Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova hat den Riesenslalom im schwedischen Are mit einer Demonstration gewonnen - und macht im Kampf um den Gesamtweltcup Druck auf die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Die 26-jährige Slowakin war bei ihrem 26. Weltcupsieg stolze 1,24 Sekunden schneller als die Italienerin Marta Bassino, die drittplatzierte Shiffrin distanzierte Vlhova um 1,70 Sekunden.

Im Duell um die große Kristallkugel verkürzte Vlhova (1139 Punkte) den Rückstand auf Shiffrin auf 77 Zähler. Am Samstag (10.30/13.45) steht im WM-Ort von 2019 noch ein Slalom auf dem Programm, in der kommende Woche steht das Weltcup-Finale im französischen Meribel an.

Bei der Jagd nach der Disziplin-Wertung patzte die schwedische Olympiasiegerin Sara Hector. Die Lokalmatadorin fädelte im zweiten Durchgang ein und blieb ohne Weltcuppunkte. Vor dem letzten Riesenslalom des Winters in Meribel liegt Hector mit 522 Punkten nur noch hauchdünn vor der am Freitag viertplatzierten Französin Tessa Worley (517). Auch Shiffrin (471) und Vlhova (431) haben zumindest noch theoretische Chancen auf die kleine Kristallkugel.

Marlene Schmotz (Leitzachtal), die einzige Starterin des Deutschen Skiverbandes (DSV), schied im ersten Durchgang aus.