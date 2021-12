Val-d'Isère (SID) - Sofia Goggia aus Italien bleibt die dominierende Skirennläuferin des Olympia-Winters. Die 29 Jahre alte Abfahrts-Olympiasiegerin gewann beim Weltcup im französischen Val d'Isere nach der Abfahrt auch den Super-G und damit bereits ihr fünftes Rennen in dieser Saison. Goggia baute zugleich ihre Führung im Gesamtweltcup auf 65 Punkte vor Mikaela Shiffrin (USA) aus.

Kira Weidle (Starnberg) gab nach ihrem 39. Platz in der Königsdisziplin tags zuvor ein zartes Lebenszeichen von sich. Die Vizeweltmeisterin in der Abfahrt belegte den 16. Platz (+1,50 Sekunden). Besser war sie in ihrer Zweitdisziplin nur als 15. im vergangenen Januar in St. Anton.

Von einer hartnäckigen Erkältung und dem Beinahe-Sturz in der Abfahrt geschwächt, hatte die 25-Jährige das Rennen zuvor zur "Testfahrt" erklärt. "Vielleicht schadet es manchmal nicht, ein bisschen rauszunehmen, den Kopf freizubekommen und zu sagen, ich will einfach nur gut Skifahren. Das ist mir an einigen Stellen ganz gut gelungen", sagte sie: "Unter den Umständen bin ich ganz zufrieden."

Auf das Siegerpodest hatte Weidle einen Rückstand von 0,99 Sekunden. Dort platzierten sich neben der überragenden Goggia außerdem Ragnhild Mowinckel aus Norwegen (+0,33 Sekunden) und Elena Curtoni (Italien/+0,51). Shiffrin (+0,75) wurde Fünfte.