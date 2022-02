Garmisch-Partenkirchen (SID) - Für Skirennläufer Linus Straßer ist beim zweiten Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen das Podest in weiter Ferne. Nach dem ersten Lauf des Weltcup-Slaloms am Gudiberg liegt der Münchner, der bei Olympia in Peking Silber mit der Mannschaft gewonnen hatte, nur auf dem 16. Rang.

Der Rückstand auf den führenden Loic Meillard beträgt bereits 1,27 Sekunden. Auf Ramon Zenhäusern und Johannes Strolz, die zeitgleich den zweiten Platz belegen, fehlen 0,76 Sekunden. Am Samstag war Straßer beim Sieg von Henrik Kristoffersen auf Rang sechs gefahren.

"Das war etwas unruhig. Es war nicht ganz so leicht, die Kontrolle über meinen Lauf zu bekommen. Gut war mein erster Durchgang nicht, aber auf den zweiten, dritten Platz ist es nicht so weit", sagte Straßer in der ARD nach einem Lauf auf sehr eisiger Piste. "Wahnsinn. Du kannst dir Schlittschuhe anziehen und da runterfahren", sagte ARD-Experte Felix Neureuther.

Bereits ausgeschieden sind die deutschen Starter Julian Rauchfuss, Alexander Schmid und Anton Tremmel. Nicht für das Finale qualifizieren konnten sich David Ketterer, Adrian Meißen und Fabian Himmelsbach.