Skisprung-Weltmeisterin Selina Freitag (Aue) hat bei den Europaspielen in Krakau auf der Großschanze Bronze geholt und dem deutschen Team damit die erste Medaille beschert. Die Slowenin Nika Kriznar (277,4 Punkte) gewann den Wettbewerb klar vor ihrer Landsfrau Nika Prevc (248,2) und Freitag (245,8).

Dank eines starken zweiten Sprungs auf 130,2 Meter verbesserte sich Freitag im zweiten Durchgang um einen Rang und durfte die Medaille bejubeln. Katharina Schmid (Oberstdorf) landete als zweitbeste Deutsche auf Rang neun, Anna Rupprecht (Degenfeld) wurde Elfte. Auch Pauline Hessler (Lauscha, 16. Platz) und Luisa Görlich (Lauscha, 27.) schafften es in den zweiten Durchgang.

In Krakau finden erstmals Skisprung-Wettbewerbe im Rahmen eines Sommer-Großevents statt. Am Samstag steht das abschließende Springen der Männer von der Großschanze an.