Innsbruck (SID) - Alle sechs deutschen Skispringer haben sich für das dritte Springen der 68. Vierschanzentournee am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Innsbruck qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Karl Geiger (Oberstdorf/3.) - Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/48.)

Stephan Leyhe (Willingen/10.) - Clemens Leitner (Österreich/41.)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12.) - Maciej Kot (Polen/39.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/15.) - Stefan Huber (Österreich/36.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/25.) - Antti Aalto (Finnland/26.)

Weitere Duelle u.a.:

Marius Lindvik (Norwegen/1.) - Viktor Polasek (Tschechien/50.)

Stefan Kraft (Österreich/2.) - Filip Sakala (Tschechien/49.)

Ryoyu Kobayashi (Japan/5.) - Markus Schiffner (Österreich/46.)

Dawid Kubacki (Polen/6.) - Daniel Huber (Österreich/45.)