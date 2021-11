Köln (SID) - Skisprung-Ass Karl Geiger (Oberstdorf) ist stark in den Olympia-Winter gestartet. In der Qualifikation zum Weltcup-Auftakt im russischen Nischni Tagil sprang der Skiflug-Weltmeister als bester Deutscher mit 126,0 m auf Platz fünf und darf zuversichtlich in den ersten Wettkampf am Samstag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) gehen.

Ein ganz starkes Comeback beim souveränen Sieg des polnischen Topstars Kamil Stoch (135,0 m) feierte Stephan Leyhe (Willingen), der beim ersten Auftritt nach seinem Kreuzbandriss im März 2020 auf Platz acht (121,5 m) kam. Der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler sprang als Zwölfter mit ebenfalls 121,5 m solide. Routinier Pius Paschke (Kiefersfelden) überzeugte als 14., Youngster Constantin Schmid (Oberaudorf) hatte als 18. ebenfalls keine Probleme.

Mit Ach und Krach überstand Andreas Wellinger die Qualifikation. Der Olympiasieger aus Ruhpolding, der in seiner Comeback-Saison 2020/21 nach einem Kreuzbandriss vergeblich um Anschluss gekämpft hatte, kam nur auf Platz 48. Für die Negativ-Überraschung des Auftakts sorgte Österreichs Weltmeister Stefan Kraft, der als 53. ausschied.

Wellinger und Leyhe hatten sich dank guter Leistungen in der Vorbereitung in der teaminternen Ausscheidung gegen Team-Weltmeister Severin Freund und Youngster Martin Hamann durchgesetzt.