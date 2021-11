Ruka (SID) - Im deutschen Skisprung-Team gibt es den zweiten Coronafall innerhalb einer Woche. Trainer Andreas Wank (33) wurde beim Weltcup im finnischen Ruka positiv getestet. Nach einem positiven Antigentest, der gemäß den DSV-Hygienevorschriften turnusmäßig innerhalb des Teams durchgeführt wurde, bestätigte ein weiterer, durch das Organisationskomitee in Ruka durchgeführter PCR-Test die Infektion.

"Andreas Wank geht es aktuell gut, er zeigt keine Symptome", teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. Bereits am vergangenen Wochenende beim Weltcupauftakt im russischen Nischni Tagil war ein Teambetreuer des DSV positiv getestet worden.

Wank war wie alle anderen Betreuer des DSV-Skisprung-Teams in einem Einzelzimmer untergebracht und hat sich bereits nach dem internen positiven Test vom Mittwochabend in Isolation begeben. Der am Donnerstagmorgen in Ruka durchgeführte PCR-Test bei dem Team-Olympiasieger von 2014 fiel ebenfalls positiv aus. Wie lange Wank in Quarantäne bleiben muss, werden laut DSV weitere Tests zeigen.