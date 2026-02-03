ELF verliert nächstes Team: Munich Ravens schließen sich EFA an

Mit dem Beitritt der Ravens umfasst die EFA nun Franchises wie die Frankfurt Galaxy, Paris Musketeers, Madrid Bravos, Prague Lions, Nordic Storm und Raiders Tirol. Das ermöglicht einen 12-Wochen-Spielplan für die Saison 2026.

Die Munich Ravens wurden 2022 gegründet und traten 2023 der European League of Football (ELF) bei, der das Team nun den Rücken kehren.

Die European Football Alliance (EFA) hat die Munich Ravens als neues Mitglied für die Saison 2026 bestätigt.

Die Munich Ravens werden in Zukunft nicht mehr Teil der ELF sein. Die Franchise aus der bayerischen Landeshauptstadt schließt sich der EFA an.

ELF-Abkehr: Munich Ravens sehen EFA als "richtigen Weg"

"Die Munich Ravens sind eine Organisation, die versteht, dass professioneller Football eine professionelle Struktur erfordert", erklärte Jaime Martin, Vorsitzender des EFA-Erweiterungskomitees.

"Unser Fokus liegt auf dem Aufbau einer Liga mit Franchises, die eine langfristige Vision für den Sport und sein Wachstum in Europa teilen." Für 2027 sind Franchises in London und Mailand geplant.

"Unser Ziel war es, die richtige Entscheidung für die Munich Ravens zu treffen", sagte Thomas Krohne, Eigentümer der Munich Ravens.

"Nach Abwägung vieler Faktoren - vor allem unserer Fähigkeit, Football für unsere Fans in Bayern zu bieten - halten wir die EFA für den richtigen Weg für unsere Organisation. Die Konkurrenz und die gegnerischen Teams machen dies zum nächsten Schritt. Wir treten gegen Madrid, Frankfurt, Paris und die anderen starken Teams an."

Der Spielplan für die EFA-Saison 2026 wird in den kommenden Wochen veröffentlicht.