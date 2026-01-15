European League of Football - EFA steigt aus Kooperation mit der ELF aus: "Der einzige Weg"

Die European Football Association (EFA) und die European League of Football (ELF) gehen nun doch getrennte Wege. Damit könnten 2026 gleich drei europäische American-Football-Ligen an den Start gehen.

Nicht einmal zwei Monate hat die Zusammenarbeit zwischen der European Football Association (EFA) und der European League of Football (ELF) gehalten. Wie die EFA bekanntgab, wird die Kooperation mit sofortiger Wirkung beendet.

Zuvor sei die vorgeschlagene Struktur auf die EFA-Standards für Finanzstabilität und Transparenz geprüft worden. Das Ergebnis: Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Partnerschaft seien nicht erfüllt.

Daher werde die Vereinigung von acht Franchises die Entwicklung einer unabhängigen Liga fortsetzen und sich an der NFL orientieren. Diese Liga werde von den Franchises gemeinsam geführt, im Vordergrund stünden finanzielle Stabilität und transparente Eigentumsverhältnisse.

"Wir sind überzeugt, dass dieser teamorientierte Ansatz der einzige Weg zu langfristigem Erfolg im Profisport ist und der Hauptgrund dafür, dass die traditionsreichsten und erfolgreichsten Marken des Kontinents die EFA als ihre Heimat gewählt haben", heißt es in dem Statement. Der Spielbetrieb für die Saison 2026 sei gesichert, die Vorbereitungen würden planmäßig laufen.